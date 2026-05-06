Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,951-0,92%KUZB0,031-0,81%MGTS1 070+0,19%IMOEX2 623,35-0,79%RTSI1 096,84-0,8%RGBI119,46-0,07%RGBITR780,62-0,03%
Главная / Политика /

Кучушев может уйти с поста замглавы Минцифры

Ведомство также могут покинуть замглавы Шойтов и директор департамента по кибербезопасности Хасин
Ведомости

Заместитель министра цифрового развития РФ Сергей Кучушев может уйти с должности. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника на телекоммуникационном и IT-рынках.

С должности замглавы министерства также может уйти Александр Шойтов, который курирует департамент информационной безопасности. При этом один из собеседников указал, что окончательного решения по его уходу пока не принято. Кроме того, ведомство может покинуть врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.

Перестановки обсуждают в Минцифры на фоне возможной реорганизации министерства. В частности, изменения могут затронуть структуру департамента развития облачных сервисов – его планируют объединить с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных. Обязанности департамента развития цифровых компетенций и образования могут передать в другой департамент.

«Коммерсантъ» сообщил о планах Минцифры усилить фильтрацию Рунета

Технологии / Интернет и digital

Также направления работы департамента информационной безопасности могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). Минцифры не стало комментировать изданию эти сообщения.

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин приостановил работу заместителя министра цифрового развития РФ Андрея Заренина. До этого сообщалось, что Заренин решил заключить контракт с Минобороны и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подчеркнул, что в ведомстве уже есть сотрудники, добровольно ушедшие на фронт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь