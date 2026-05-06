Кучушев может уйти с поста замглавы Минцифры

Кучушев может уйти с поста замглавы МинцифрыВедомство также могут покинуть замглавы Шойтов и директор департамента по кибербезопасности Хасин
С должности замглавы министерства также может уйти Александр Шойтов, который курирует департамент информационной безопасности. При этом один из собеседников указал, что окончательного решения по его уходу пока не принято. Кроме того, ведомство может покинуть врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.
Перестановки обсуждают в Минцифры на фоне возможной реорганизации министерства. В частности, изменения могут затронуть структуру департамента развития облачных сервисов – его планируют объединить с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных. Обязанности департамента развития цифровых компетенций и образования могут передать в другой департамент.
Также направления работы департамента информационной безопасности могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю). Минцифры не стало комментировать изданию эти сообщения.
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин приостановил работу заместителя министра цифрового развития РФ Андрея Заренина. До этого сообщалось, что Заренин решил заключить контракт с Минобороны и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев подчеркнул, что в ведомстве уже есть сотрудники, добровольно ушедшие на фронт.