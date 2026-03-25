«Коммерсантъ» сообщил о планах Минцифры усилить фильтрацию Рунета
Минцифры к 2030 г. планирует нарастить пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в 2,5 раза – до 954 Тбит/с. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы министерства.
К 2026 г. ТСПУ должна обрабатывать 100% российского интернет-трафика. Финансирование федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» под эти нужны увеличили до 83,7 млрд руб. – на 14,9 млрд руб.
Расширение мощности необходимо, так как растет интернет-трафик операторов связи. В приказе говорится, что это также обеспечит «сетевой суверенитет и информационную безопасность». Кроме того, усложняются механизмы его анализа и увеличивается число правил фильтрации.
18 июня 2025 г. стало известно, что Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Ранее проверочный список требовал от операторов соответствовать формальным параметрам вроде наличия лицензий, соблюдения правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам. После введения изменений РКН стал контролировать прохождение трафика через ТСПУ.