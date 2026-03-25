«Коммерсантъ» сообщил о планах Минцифры усилить фильтрацию Рунета

18 июня 2025 г. стало известно, что Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять подробную техническую информацию о своей сети: через какие устройства проходит трафик, как он маршрутизируется и кто имеет к нему доступ. Ранее проверочный список требовал от операторов соответствовать формальным параметрам вроде наличия лицензий, соблюдения правил присоединения и взаимодействия сетей, предоставления доступа к экстренным службам. После введения изменений РКН стал контролировать прохождение трафика через ТСПУ.