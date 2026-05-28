Силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника на регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнего Новгорода («Чкалов»), и Ульяновска («Баратаевка»). Сейчас нижегородская авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
27 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гимназии № 7 в Сватово Луганской народной республики (ЛНР). По словам главы региона Леонида Пасечника, удар пришелся по кровле здания. Во время атаки детей в гимназии не было. Кроме того, в Сватове беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Погиб 51-летний мужчина. В тот же день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников по слободе Белой Беловского района были ранены четверо мужчин.