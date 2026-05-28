Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,484+0,09%MRKS0,49+0,72%VEON-RX57,8+0,7%IMOEX2 586,63-0,14%RTSI1 149,27-0,14%RGBI118,99+0,08%RGBITR782,74+0,11%
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника на регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнего Новгорода («Чкалов»), и Ульяновска («Баратаевка»). Сейчас нижегородская авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

27 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гимназии № 7 в Сватово Луганской народной республики (ЛНР). По словам главы региона Леонида Пасечника, удар пришелся по кровле здания. Во время атаки детей в гимназии не было. Кроме того, в Сватове беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Погиб 51-летний мужчина. В тот же день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников по слободе Белой Беловского района были ранены четверо мужчин.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте