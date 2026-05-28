КСИР сообщил об ответном ударе по военной базе США
Иранские военные нанесли ответный удар по американской базе, которая расположена вблизи аэропорта Бендер-Аббас, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«В ответ на утреннее нападение армии США на район вблизи аэропорта Бендер-Аббас с применением авиационных снарядов, американская авиабаза, являющаяся источником агрессии, была поражена в 4:50 [4:20 мск]», – отметило издание.
Представители КСИРа также подчеркнули, что ответная атака стала серьезным предупреждением. В случае повторения ситуации «ответ будет решительнее», заявили в Иране.
28 мая Reuters со ссылкой на чиновника США сообщил, что американские военные сбили четыре иранских ударных беспилотника и атаковали наземную станцию управления в портовом городе Бендер-Аббас. С нее собирались запустить пятый беспилотник. Источник в беседе с агентством отметил, что действия США носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня.
27 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война Вашингтона с Ираном. По его словам, на его взгляды влияет христианская теория «справедливой войны», которая требует от политических лидеров оценивать моральную оправданность военных действий. «Я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?» – сказал вице-президент США. Вэнс отметил, что такие вопросы должны ограничивать действия политических лидеров.