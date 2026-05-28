Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS27+0,22%CNY Бирж.10,478+0,03%IMOEX2 586,84-0,13%RTSI1 149,36-0,13%RGBI118,98+0,08%RGBITR782,72+0,11%
Главная / Политика /

КСИР сообщил об ответном ударе по военной базе США

Ведомости

Иранские военные нанесли ответный удар по американской базе, которая расположена вблизи аэропорта Бендер-Аббас, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В ответ на утреннее нападение армии США на район вблизи аэропорта Бендер-Аббас с применением авиационных снарядов, американская авиабаза, являющаяся источником агрессии, была поражена в 4:50 [4:20 мск]», – отметило издание.

Представители КСИРа также подчеркнули, что ответная атака стала серьезным предупреждением. В случае повторения ситуации «ответ будет решительнее», заявили в Иране.

28 мая Reuters со ссылкой на чиновника США сообщил, что американские военные сбили четыре иранских ударных беспилотника и атаковали наземную станцию управления в портовом городе Бендер-Аббас. С нее собирались запустить пятый беспилотник. Источник в беседе с агентством отметил, что действия США носили исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима прекращения огня.

27 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война Вашингтона с Ираном. По его словам, на его взгляды влияет христианская теория «справедливой войны», которая требует от политических лидеров оценивать моральную оправданность военных действий. «Я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?» – сказал вице-президент США. Вэнс отметил, что такие вопросы должны ограничивать действия политических лидеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её