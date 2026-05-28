КСИР сообщил об ответном ударе по военной базе США

27 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война Вашингтона с Ираном. По его словам, на его взгляды влияет христианская теория «справедливой войны», которая требует от политических лидеров оценивать моральную оправданность военных действий. «Я постоянно спрашиваю себя: «Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?» – сказал вице-президент США. Вэнс отметил, что такие вопросы должны ограничивать действия политических лидеров.