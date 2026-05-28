Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдут российско-казахстанские переговоры. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



В церемонии принимает участие рота почетного караула. В четь Путина небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага.



Российский президент находится в Казахстане с государственным визитом с 27 мая. Основные мероприятия госвизита запланированы на 28 мая: пройдут переговоры в узком и расширенном составе, будут подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.