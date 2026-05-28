Ушаков: Путин и Токаев обсудили Украину за обедом
Президенты РФ Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров обсудили вопрос украинского кризиса коротко, а в ходе дружеского обеда – более подробно, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков «Известиям».
По его словам, подробности обсуждения пока неизвестны.
Вопросы, стоявшие на повестке дня, Путин и Токаев обсудили. Стороны подписали множество соглашений, сообщил Ушаков. Относительно консенсуса России и Казахстана по Армении в ЕАЭС помощник президента сказал, что стороны будут обсуждать этот вопрос на предстоящем заседании Совета.
Сейчас Путин находится в Казахстане с государственным визитом. 29 мая он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а 28 мая – в V Евразийском экономическом форуме, тема которого – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».
25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Это стало ответом на атаку ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.