Россия и Казахстан договорились продолжать укрепление транспортных связей
Россия и Казахстан будут и далее укреплять транспортную связанность, а также займутся модернизацией пунктов пропуска через границу. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Мы продолжим совместную работу по укреплению транспортной связанности между Россией и Казахстаном. Для удобства граждан будут предприняты комплексные шаги по модернизации пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, что будет способствовать увеличению скорости грузового сообщения», – указано в документе.
В заявлении отмечается, что страны также продолжат развивать международный транспортный коридор «Север – Юг». В документе он назван одним из ключевых логистических путей в России и Казахстане. Государства в рамках сотрудничества обратят внимание и на повышение эффективности железнодорожных перевозок по маршруту Россия – Казахстан – Китай.
28 мая президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Накануне вечером в аэропорту российского лидера у трапа встретил его казахстанский коллега, самолет сопровождали истребители ВВС Казахстана. Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах, а также подчеркнул значимость документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президенты в ходе переговоров обсудили вопрос украинского кризиса коротко, а в ходе дружеского обеда – более подробно. Он отметил, что подробности обсуждения пока неизвестны. Стороны подписали множество соглашений, сообщил Ушаков. Относительно консенсуса России и Казахстана по Армении в ЕАЭС помощник президента сказал, что стороны будут обсуждать этот вопрос на предстоящем заседании Совета.