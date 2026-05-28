Россия и Казахстан договорились продолжать укрепление транспортных связей

28 мая президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Накануне вечером в аэропорту российского лидера у трапа встретил его казахстанский коллега, самолет сопровождали истребители ВВС Казахстана. Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах, а также подчеркнул значимость документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России.