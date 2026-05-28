Путин и Токаев посадили дуб в знак дружбы России и Казахстана
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы двух государств.
Путин и Токаев при помощи лопат засыпали землей корни деревца и полили его водой из металлических леек.
«Благое дело сделали», – сказал Токаев в ходе церемонии.
У президентов также запланировано участие в работе V Евразийского экономического форума, тема которого «Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект (ИИ)». Лидеры стран ЕАЭС выступят на пленарном заседании форума. По итогам форума будет принято совместное заявление о развитии и широком внедрении ИИ в государствах ЕАЭС.
28 мая Путин и Токаев провели двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах. Стороны подписали ряд документов, в числе которых договор о семи основах дружбы народов двух стран.