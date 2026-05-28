Путин и Токаев посадили дуб в знак дружбы России и Казахстана

28 мая Путин и Токаев провели двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах. Стороны подписали ряд документов, в числе которых договор о семи основах дружбы народов двух стран.