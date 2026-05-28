Шойгу: ВС РФ сразу наносят удары по производствам боеприпасов на Украине
Вооруженные силы бьют по предприятием по производству боеприпасов на Украине сразу же, как они появляются. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«На Украине как только появляются подобного рода предприятия, наши вооруженные силы, естественно, наносят удары по этим центрам, по этим точкам, где мы видим и наблюдаем производство этих боеприпасов», – сказал Шойгу.
24 мая в Минобороны РФ сообщили, что войска РФ нанесли удары возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам. Российская армия использовала баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер». Также были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон».
В ходе массированного удара по территории Украины российские военные не наносили и не планировали наносить удары «Орешником» по объектам гражданской инфраструктуры, подчеркнули в военном ведомстве. Среди пораженных целей – объекты военно-промышленного комплекса Украины, элементы военной инфраструктуры, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки минобороны Украины, а также другие пункты управления вооруженных сил.