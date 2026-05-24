Минобороны: ВС РФ не наносили удары «Орешником» по гражданским объектам Украины
В ходе массированного удара по территории Украины российские военные не наносили и не планировали наносить удары «Орешником» по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что среди пораженных целей находились объекты военно-промышленного комплекса Украины, элементы военной инфраструктуры, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки минобороны Украины, а также другие пункты управления вооруженных сил Украины.
По данным министерства, для нанесения удара использовался широкий спектр вооружений. Помимо ракетного комплекса «Орешник» были задействованы оперативно-тактические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Кроме того, в операции применялись ударные беспилотные летательные аппараты.
Минобороны также отчиталось о том, что российские подразделения улучшили свои позиции сразу на ряде участков в зоне специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Южная» улучшили положение, подразделения «Запада» и «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны.