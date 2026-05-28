Политика

Совет ЕС одобрил новый транш помощи Украине в 2,8 млрд евро

Ведомости

Совет Евросоюза одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в размере 2,8 млрд евро. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

«Эта сумма отражает успешное завершение Украиной 11 из 20 шагов, необходимых для седьмого транша», – отмечается в документе.

Финансирование предоставляется в рамках программы ЕС объемом до 50 млрд евро, рассчитанной на период с 2024 по 2027 гг. Средства предназначены для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Предыдущий, шестой, транш в размере около 2,3 млрд евро был перечислен Киеву в декабре 2025 г.

20 мая также сообщалось, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд евро. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис тогда сообщил в соцсети X, что первый бюджетный транш в рамках этой программы планируется выделить во II квартале 2026 г.

