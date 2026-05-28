Совет ЕС одобрил новый транш помощи Украине в 2,8 млрд евро

20 мая также сообщалось, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву кредита на 90 млрд евро. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис тогда сообщил в соцсети X, что первый бюджетный транш в рамках этой программы планируется выделить во II квартале 2026 г.