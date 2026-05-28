Политика

Ушаков усомнился, что США выполнят просьбу Зеленского о новых вооружениях

Ведомости

США вряд ли позитивно отреагируют на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках вооружений, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», – сказал Ушаков.

27 мая Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет.

Еще в апреле 2026 г. украинский президент заявил, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины дефицит ракет к системам ПВО Patriot «хуже некуда». В мае несколько европейских стран отказались передать Украине свои запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. К тому моменту Украина почти полностью исчерпала ракеты-перехватчики PAC-3. В марте Bloomberg отмечал, что силы ПВО Украины могут столкнуться с ослаблением, так как ракеты-перехватчики для систем Patriot активно используются на Ближнем Востоке. По данным агентства, на Ближнем Востоке за 11 дней было затрачено больше ракет, чем на Украине за четыре года.

