Путин вместе с лидерами ЕАЭС осмотрел выставку достижений в сфере ИИ

На пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ. Он отмечал, что Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ, развитие которой требует огромного потребления энергии. В стране есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации.