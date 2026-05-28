Путин вместе с лидерами ЕАЭС осмотрел выставку достижений в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посетил выставку, посвященную проектам государств объединения в области искусственного интеллекта (ИИ).
Экспозиция «Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС» развернута в Центре искусственного интеллекта в Астане. На площадке продемонстрированы цифровые инструменты, которые помогают развитию евразийской экономической интеграции.
Другой блок выставки посвящен пилотным проектам в сфере ИИ. Это еще не внедренные, но уже запущенные экспериментальные инициативы.
На пленарном заседании Евразийского экономического форума Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ. Он отмечал, что Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ, развитие которой требует огромного потребления энергии. В стране есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации.
В ходе заседания страны ЕАЭС также приняли инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев говорил, что главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, а также обеспечить безопасное внедрение ИИ с учетом взаимных интересов.