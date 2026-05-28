«Единая Россия» предложила сократить время ожидания общественного транспорта
Партия «Единая Россия» предложит включить в Народную программу партии меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта, повышению регулярности рейсов и предотвращению сбоев в расписании. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко, передает ТАСС.
По его словам, такие обращения регулярно поступают от граждан в ходе подготовки новой Народной программы партии. Речь идет о жалобах на редкие рейсы, опоздания, отмену маршрутов и нарушение расписания.
«Ждать автобус по 30–40 минут – ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», – заявил Ревенко. Он отметил, что особенно остро проблема стоит в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка нередко остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.
По словам депутата, предложения по улучшению транспортной доступности партия намерена включить в Народную программу как один из базовых вопросов качества жизни.
13 мая президиум генсовета «Единой России» рекомендовал кандидатам предварительного голосования брать в работу обращения граждан, поступающие через сайт естьрезультат.рф. С инициативой усилить работу с такими обращениями выступил член Генсовета партии и предварительного голосования Владимир Сайбель. По его словам, многие проблемы, с которыми жители обращаются к партии и предлагают включить в Народную программу, не требуют масштабных государственных решений, выход может быть найден адресно уже сейчас.