«Единая Россия» обсудит развитие сел на форуме в Сибири
Партия «Единая Россия» проведет отчетно-программный форум «Есть результат!» в Сибирском федеральном округе (СФО), посвященный развитию сельских территорий, агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба партии.
В мероприятии примут участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, губернаторы регионов СФО, депутаты, сенаторы, представители аграрной отрасли, экологи, волонтеры и участники спецоперации.
Как отметил Якушев, развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий «создает основу для будущего страны». «Речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, но и о развитии инфраструктуры села, которая напрямую влияет на качество жизни людей», – заявил он.
По словам Патрушева, правительство совместно с партией занимается вопросами продовольственной безопасности, господдержки АПК, подготовки кадров и обновления сельской инфраструктуры.
В партии напомнили, что сбор предложений в новую Народную программу стартовал в феврале после форума в Екатеринбурге с участием председателя партии Дмитрия Медведева. Новая программа будет состоять из двух частей: предвыборного блока с планом работы партии на срок полномочий нового созыва парламента и отдельного документа с идеологическими и ценностными ориентирами партии. ЕР планирует представить рамку программы на десятилетия в июне, а полноценную Народную программу на пять лет – в августе ко второму этапу партийного съезда.