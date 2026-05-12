RAGR107,74+0,41%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
«Единая Россия» обсудит развитие сел на форуме в Сибири

Партия «Единая Россия» проведет отчетно-программный форум «Есть результат!» в Сибирском федеральном округе (СФО), посвященный развитию сельских территорий, агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В мероприятии примут участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, губернаторы регионов СФО, депутаты, сенаторы, представители аграрной отрасли, экологи, волонтеры и участники спецоперации.

Как отметил Якушев, развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий «создает основу для будущего страны». «Речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, но и о развитии инфраструктуры села, которая напрямую влияет на качество жизни людей», – заявил он.

По словам Патрушева, правительство совместно с партией занимается вопросами продовольственной безопасности, господдержки АПК, подготовки кадров и обновления сельской инфраструктуры.

В партии напомнили, что сбор предложений в новую Народную программу стартовал в феврале после форума в Екатеринбурге с участием председателя партии Дмитрия Медведева. Новая программа будет состоять из двух частей: предвыборного блока с планом работы партии на срок полномочий нового созыва парламента и отдельного документа с идеологическими и ценностными ориентирами партии. ЕР планирует представить рамку программы на десятилетия в июне, а полноценную Народную программу на пять лет – в августе ко второму этапу партийного съезда.

