«Единая Россия» обсудит развитие сел на форуме в Сибири

В партии напомнили, что сбор предложений в новую Народную программу стартовал в феврале после форума в Екатеринбурге с участием председателя партии Дмитрия Медведева. Новая программа будет состоять из двух частей: предвыборного блока с планом работы партии на срок полномочий нового созыва парламента и отдельного документа с идеологическими и ценностными ориентирами партии. ЕР планирует представить рамку программы на десятилетия в июне, а полноценную Народную программу на пять лет – в августе ко второму этапу партийного съезда.