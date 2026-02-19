«Единая Россия» начала сбор предложений в новую народную программу
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Есть результат!» объявил о старте сбора предложений от граждан для формирования предвыборной программы. По его словам, любой желающий может оставить свои идеи на одноименном сайте, после чего их изучат эксперты.
Медведев сообщил, что по его решению сформирована экспертная группа партии, которая выработает конкретные предложения для нового раздела программы.
«Программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов. Поэтому народная программа – это работающий документ», – подчеркнул политик (цитата по ТАСС).
Он также выразил уверенность, что партия способна достичь целей, поставленных президентом, а самым ценным капиталом назвал доверие людей.
Ранее, 11 февраля, на встрече с экспертным советом Медведев поручил подготовить до июня рамку долгосрочной программы, а к августу – конкретные позиции и задачи. План должен быть обсчитан и реализуем. Обновленную платформу примут на предвыборном съезде в августе.
Как ранее сообщали «Ведомости», региональную группу партии по Москве на выборах в Госдуму, вероятно, возглавит вице-спикер ГД Петр Толстой. Вторым в списке будет председатель комитета по просвещению Ирина Белых.