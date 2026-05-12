POSI1 041,6-0,55%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Главная / Политика /

ЕР рекомендовала кандидатам праймериз работать с обращениями граждан

Президиум генсовета «Единой России» рекомендовал кандидатам предварительного голосования брать в работу обращения граждан, поступающие через сайт естьрезультат.рф. Об этом сообщает пресс-служба партии.

С инициативой усилить работу с такими обращениями выступил член Генсовета партии и предварительного голосования Владимир Сайбель.

По его словам, многие проблемы, с которыми жители обращаются к партии и предлагают включить в Народную программу, не требуют масштабных государственных решений, выход может быть найден адресно уже сейчас.

«Единая Россия» обсудит развитие сел на форуме в Сибири

Политика / Демократия

«Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в Народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас», – заявил Сайбель.

Он предложил рекомендовать кандидатам предварительного голосования включаться в решение конкретных проблем на основании поступающих частных обращений.

В партии сообщили, что инициатива была поддержана президиумом генсовета. «Если можем помочь – должны помогать. Людям нужен не разговор о работе, а сама работа», – отметил Сайбель. Он призвал кандидатов «идти к людям», брать обращения в работу и добиваться результата.

Выполнение этих рекомендаций планируется учитывать при принятии решений о выдвижении кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и съезде партии.

