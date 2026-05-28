Бессент подтвердил разработку купюры с портретом Трампа
Министерство финансов США разрабатывает дизайн банкноты номиналом $250 с портретом действующего президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава ведомства Скотт Бессент.
По его словам, сейчас американское законодательство запрещает размещать на валюте изображения живых людей, поэтому в Конгрессе США рассматривается законопроект, который изменит эти правила.
«Прямо сейчас в Палате [представителей США] и в Сенате находится законопроект, изменяющий первое требование, чтобы живой человек, Дональд Трамп, мог быть изображен на купюре в $250», – сказал Бессент (цитата по ТАСС). Министр отметил, что Минфин заранее начал подготовительную работу на случай принятия закона, но подчеркнул, что ведомство будет действовать строго в рамках законодательства.
Кроме того, Бессент раскритиковал публикацию The Washington Post, в которой сообщалось о разработке новой банкноты. По его словам, статья была «ужасно написана и отредактирована».
WP писала, что чиновники администрации Трампа настаивают на создании новой банкноты номиналом $250 с изображением американского лидера. В случае реализации инициативы Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится на долларовой банкноте при жизни. По данным издания, идею продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они оказывают давление на Бюро гравировки и печати, добиваясь ускоренного выпуска новой купюры.
Издание напоминает, что ни один ныне живущий человек не появлялся на американских банкнотах с 1866 г. Ограничение ввели после появления портрета чиновника казначейства на 5-центовой купюре. В прошлом году в конгресс США внесли законопроект, позволяющий разместить изображение Трампа на купюре номиналом $250 к 250-летию страны, однако документ так и не был принят.