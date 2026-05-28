Политика /

WP: чиновники администрации Трампа пытаются поместить его фото на купюру в $250

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивают на создании новой банкноты номиналом $250 с изображением американского лидера. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В случае реализации инициативы Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, чье изображение появится на долларовой банкноте при жизни. По данным издания, идею продвигают казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Они оказывают давление на Бюро гравировки и печати, добиваясь ускоренного выпуска новой купюры.

Как пишет WP, чиновники уже даже представили макеты. На одном из них портрет Трампа размещен в центре банкноты номиналом $250 рядом с подписями президента США и министра финансов Скотта Бессента.

Автор одного из эскизов, британский художник Иэн Александер, подтвердил существование макета. По его словам, он обсуждал с Трампом изменения дизайна, включая добавление цветов американского флага и логотипа к 250-летию основания США.

Издание напоминает, что ни один ныне живущий человек не появлялся на американских банкнотах с 1866 г. Ограничение ввели после появления портрета чиновника казначейства на 5-центовой купюре. В прошлом году в конгресс США внесли законопроект, позволяющий разместить изображение Трампа на купюре номиналом $250 к 250-летию страны, однако документ так и не был принят.

27 марта минфин США объявил о планах впервые разместить на долларах подписи Трампа и главы министерства финансов Скотта Бессента. Первые такие банкноты планируется напечатать в июне, после чего новые банкноты начнут постепенно поступать в оборот.

