Подпись президента впервые появится на банкнотах США

Ведомости

Впервые в истории США подпись действующего президента появится на американских банкнотах – с лета доллары будут выпускаться с подписью Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минфин США.

Первые купюры номиналом $100 с подписью Трампа и министра финансов Скотта Бессента планируется напечатать в июне, после чего новые банкноты начнут постепенно поступать в оборот. В ведомстве уточнили, что их распространение через банковскую систему может занять несколько недель.

Одновременно с этим на банкнотах впервые за 165 лет исчезнет подпись казначея США – до сих пор она присутствовала на долларе с момента его выпуска в 1861 г. Таким образом, бывший казначей Линн Малерба станет последним представителем этой традиции.

В Минфине пояснили, что изменение приурочено к 250-летию независимости США. При этом общий дизайн купюр останется прежним – будет изменена только подпись.

Ранее попытка выпустить в обращение монету номиналом $1 с изображением Трампа столкнулась с законодательными ограничениями, запрещающими размещать на монетах портреты живых людей. В то же время действующее законодательство дает Минфину широкие полномочия по изменению дизайна банкнот для защиты от подделок, но оно требует сохранять ряд элементов, включая надпись «In God We Trust» («В бога мы верим»), а также допускает использование портретов только умерших лиц.

