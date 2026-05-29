Силы ПВО Ирана перехватили американский беспилотник

Axios писал, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако американский президент Дональд Трамп еще не дал своего согласия. Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней, а США – снять военно-морскую блокаду