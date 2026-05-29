Силы ПВО Ирана перехватили американский беспилотник
Силы ПВО Ирана сработали по воздушным целям на юге страны и перехватили американский беспилотник в районе Бушера. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на военный источник.
Перехват был осуществлен с помощью ракеты ПВО, выпущенной по дрону.
28 мая военные США сбили четыре иранских ударных беспилотника и ударили по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас, с которой собирались запустить пятый беспилотник. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе.
Axios писал, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, однако американский президент Дональд Трамп еще не дал своего согласия. Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней, а США – снять военно-морскую блокаду