Небензя: Киев проявил террористическую сущность, ударив по колледжу в ЛНР
Киевский режим, атаковав Старобельский педагогический колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР), вновь показал свою террористическую сущность. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.
Небензя также раскритиковал реакцию европейских стран на произошедшее в Старобельске. По его мнению, многие делегации предпочли проигнорировать трагедию и возложить ответственность на Москву. «Особенно поражает лицемерие и циничная реакция делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно», – заявил российский дипломат (цитата по ТАСС). Он добавил, что Россия не удивлена подобной реакцией западных стран.
22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.