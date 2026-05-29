Три человека погибли при взрыве газа в Далласе
В результате взрыва и последовавшего пожара в многоквартирном доме в американском Далласе погибли не менее трех человек, еще пять получили ранения. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа, сообщает CBS News.
По данным городской пожарной службы, спасатели направлялись на вызов о возможной утечке газа, когда в двухэтажном жилом доме произошел взрыв. После этого здание охватил крупный пожар.
Взрыв привел к частичному обрушению дома. Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия услышали мощный хлопок, от которого задрожали расположенные рядом здания. После взрыва над районом поднялся густой черный дым. По последним данным, возгорание уже ликвидировали, но спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения.
28 мая сообщалось о еще одном взрыве с погибшими в США. Тогда ЧП случилось на целлюлозно-бумажном заводе Nippon Dynawave Packaging Co. в городе Лонгвью штата Вашингтон. Там погибли два человека. Причиной аварии стал разрыв резервуара с белым щелоком – едкой химической смесью, которая используется при производстве целлюлозы.