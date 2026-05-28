OZON4 068,5+0,44%CNY Бирж.00%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Число погибших при взрыве на заводе в США выросло до двух

Количество жертв в результате аварии на целлюлозно-бумажном заводе Nippon Dynawave Packaging Co. в городе Лонгвью (штат Вашингтон) увеличилось до двух человек, сообщает NBC News.

По словам официальных лиц, девять человек числятся пропавшими без вести после аварии, а семеро сотрудников госпитализированы с травмами. Один пострадавший пожарный получил медицинскую помощь на месте.

Причиной аварии стал разрыв резервуара с так называемым белым щелоком – едкой химической смесью, используемой в производстве целлюлозы. В момент обрушения емкость содержала почти миллион галлонов (около 3,8 млн л) жидкости. По словам официальных лиц, обнаружение выживших под завалами маловероятно из-за токсичности среды и нестабильности конструкций.

«Мы готовимся к тому, что это станет самой смертоносной техногенной катастрофой в современной истории штата Вашингтон. Когда происходит трагедия такого масштаба, она оказывает огромное влияние на отдельных людей, семьи и сообщества», – заявил губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, однако доступ к зоне разрушений затруднен из-за сохраняющейся химической опасности.

В ноябре 2025 г. в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) пострадали три человека. В октябре того же года после мощного взрыва на заводе по производству взрывчатки в штате Теннесси в США власти заявили о нескольких погибших и еще нескольких пропавших без вести.

