Число погибших при взрыве на заводе в США выросло до двух
Количество жертв в результате аварии на целлюлозно-бумажном заводе Nippon Dynawave Packaging Co. в городе Лонгвью (штат Вашингтон) увеличилось до двух человек, сообщает NBC News.
По словам официальных лиц, девять человек числятся пропавшими без вести после аварии, а семеро сотрудников госпитализированы с травмами. Один пострадавший пожарный получил медицинскую помощь на месте.
Причиной аварии стал разрыв резервуара с так называемым белым щелоком – едкой химической смесью, используемой в производстве целлюлозы. В момент обрушения емкость содержала почти миллион галлонов (около 3,8 млн л) жидкости. По словам официальных лиц, обнаружение выживших под завалами маловероятно из-за токсичности среды и нестабильности конструкций.
«Мы готовимся к тому, что это станет самой смертоносной техногенной катастрофой в современной истории штата Вашингтон. Когда происходит трагедия такого масштаба, она оказывает огромное влияние на отдельных людей, семьи и сообщества», – заявил губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается, однако доступ к зоне разрушений затруднен из-за сохраняющейся химической опасности.
В ноябре 2025 г. в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе HF Sinclair в городе Артезия (штат Нью-Мексико, США) пострадали три человека. В октябре того же года после мощного взрыва на заводе по производству взрывчатки в штате Теннесси в США власти заявили о нескольких погибших и еще нескольких пропавших без вести.