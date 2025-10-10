Газета
Главная / Политика /

Несколько человек погибли при взрыве на заводе взрывчатки в США

Ведомости

После мощного взрыва на заводе по производству взрывчатки в штате Теннесси в США власти заявили о нескольких погибших и еще нескольких пропавших без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным властей, взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems под Бакснортом около 8 утра по местному времени, передает телеканал Fox News.

Представитель службы чрезвычайных ситуаций округа Хамфри отметил, что как минимум 19 человек числятся пропавшими, а несколько госпитализированы.

Согласно информации на сайте компании, она «занимается разработкой, производством, обращением и хранением высококачественных энергетических продуктов, используемых как в оборонной, так и в коммерческой сферах».

По данным местного телеканала News Channel 5, службы экстренной помощи работают на месте происшествия. На месте также присутствуют представители ATF (Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам) и TBI (Бюро расследований Теннесси).

NewsChannel 5 также заметил, что взрыв произошел во время смены рабочих, поэтому на территории могло находиться много людей, приходящих и уходящих с работы.

Жителей просят в данный момент избегать этого района.

Мэр округа Хикман Джим Бейтс сообщил, что после взрыва остается множество вопросов, требующих расследования, добавив в интервью CNN, что причина инцидента пока неизвестна, однако его последствия для местного населения будут значительными.

«Это довольно разрушительно», — сказал он.

Он также сообщил, что направляется на место происшествия.

Что касается опасений по поводу вредных веществ в воздухе или риска вторичных взрывов, Бейтс заявил, что о таких угрозах ему ничего не известно.

