Лукашенко: Белоруссия готова сделать для Кубы все
Белоруссия готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
«Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг дружественной нам страны. Вы должны знать, что друзей у вас много, в том числе и Беларусь», – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что республика будет «свято соблюдать» конкретные подписанные контракты.
19 мая Politico со ссылкой на источники писала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters информировало, что США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Агентство указало, что этот шаг знаменует собой новый этап усиления давления Вашингтона на коммунистические власти островного государства.