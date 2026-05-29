Российская ПВО за неделю сбила шесть крылатых ракет Storm Shadow и SCALP
Российская противовоздушная оборона (ПВО) за неделю сбила три крылатых ракеты воздушного базирования Storm Shadow и три авиационных управляемых ракеты большой дальности SCALP. Об этом сообщило Минобороны РФ в еженедельной сводке в Мах.
Кроме того, российская армия перехватила 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотников самолетного типа.
В свою очередь Вооруженные силы России нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и дронами.
Оборонное ведомство сообщало, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные поразили воздушные цели в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.
27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при атаке применялись ракеты Storm Shadow. В результате ударов повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего там загорелась крыша.