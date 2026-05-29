Российская ПВО за неделю сбила шесть крылатых ракет Storm Shadow и SCALP

27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при атаке применялись ракеты Storm Shadow. В результате ударов повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя, после чего там загорелась крыша.