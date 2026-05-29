Лукашенко: ЕАЭС должен не дать превратить ИИ в оружие массового поражения

Задача Евразийского экономического совета (ЕАЭС) состоит в том, чтобы не дать превратить искусственный интеллект (ИИ) в оружие массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане.

«Как когда-то с атомом, наша задача – сделать искусственный интеллект "мирным"», – сказал белорусский лидер, указав, что эти технологии являются серьезным вызовом безопасности.

Он подчеркнул, что слова «ответственное использование» в заявлении ЕАЭС являются ключевыми.

28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума страны ЕАЭС приняли инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии ИИ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, а также обеспечить безопасное внедрение ИИ с учетом взаимных интересов.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин назвал ИИ новой, но весьма перспективной сферой интеграционного взаимодействия. Нужно быть готовым к прогрессу и использовать эти технологии как драйвер ускоренного экономического роста.

