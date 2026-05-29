Лукашенко: ЕАЭС должен не дать превратить ИИ в оружие массового поражения

Задача Евразийского экономического совета (ЕАЭС) состоит в том, чтобы не дать превратить искусственный интеллект (ИИ) в оружие массового поражения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном формате в Астане.