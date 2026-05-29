RAGR101,96+5,35%CNY Бирж.10,478+0,17%IMOEX2 562,22-0,84%RTSI1 130,92-0,84%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,14-0,1%
Путин: ЕАЭС продолжает успешно развиваться

Президент выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) функционирует в целом успешно и продолжает развиваться, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Он подчеркнул, что шаг за шагом на площадке ЕАЭС формируется полноценное, всеобъемлющее экономическое пространство.

Президент отметил, что деятельность организации привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. «Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров из года в год планомерно расширяется», – сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас активизировались переговоры о либерализации торговли между ЕАЭС и Индией, а также были заключены торговые договоры ЕАЭС с Индонезией и ОАЭ.

28 мая Путин заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС приносит реальную выгоду каждому участнику объединения, наращивает деловые контакты, углубляет кооперационные связи. Сотрудничество в рамках ЕАЭС помогает обеспечить устойчивый рост экономики и улучшить благосостояние граждан, отметил он.

