НАТО обсудит ситуацию с падением БПЛА в Румынии
НАТО обсудит ситуацию после падения беспилотника на жилой дом в Румынии, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети Х.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс поддерживает Румынию. Он обсудил ситуацию с президентом страны Никушором Даном.
Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны, передает Euronews. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом на территории Румынии с начала конфликта на Украине в 2022 г.