В Кремле назвали слова Лукашенко об эффективности ЕАЭС «поводом для работы»

В феврале в Минпромторге РФ сообщили, что срок уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и за I–III кварталы 2026 г. перенесли на декабрь. К ним относятся производители автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов. Такой механизм поддержки способствует стабильности финансовой деятельности предприятий, подчеркнули в министерстве.