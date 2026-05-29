В Кремле назвали слова Лукашенко об эффективности ЕАЭС «поводом для работы»
Критические замечания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу эффективности Евразийского экономического союза являются основанием для дальнейшей работы как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя высказывания Лукашенко о проблемах промышленной политики внутри объединения, Песков подчеркнул, что Москва с уважением относится к позиции Минска.
На саммите в Астане президент Белоруссии выступил за пересмотр политики в сфере утилизационных сборов и более тесную кооперацию в промышленности. Лукашенко отметил, что ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. По его словам, странам объединения необходимо возвращаться к принципам экономической открытости и координации промышленной политики.
В феврале в Минпромторге РФ сообщили, что срок уплаты утильсбора для крупнейших российских автопроизводителей за IV квартал 2025 г. и за I–III кварталы 2026 г. перенесли на декабрь. К ним относятся производители автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов. Такой механизм поддержки способствует стабильности финансовой деятельности предприятий, подчеркнули в министерстве.
С 1 декабря 2025 г. действуют правила расчета утильсбора. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования.