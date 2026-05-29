Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС
Сельское хозяйство является особенно значимой сферой для стран ЕАЭС, так как вопросу продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в объединении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.
Он отметил, что страны ЕАЭС стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции.
«Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений», – подчеркнул Путин.
Кроме того, на заседании президент отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза – суммарный объем промпроизводства за 2025 г. увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства – на 4,6%, строительства – на 4,2%. По словам Путина, расширяются поставки высокотехнологичной продукции, одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования.
27 мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента доложил, что в России в хорошем состоянии сохранилось около 97% озимых посевов, что создает прочную основу для будущего урожая. Он также подчеркнул, что агропромышленный комплекс страны работает стабильно. Согласно планам, общая площадь посевной кампании в 2026 г. должна составить 83 млн га.