Главная / Политика /

Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС

Сельское хозяйство является особенно значимой сферой для стран ЕАЭС, так как вопросу продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в объединении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.

Он отметил, что страны ЕАЭС стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции.

«Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений», – подчеркнул Путин.

Что Путин сказал на заседании Высшего евразийского экономического совета

Политика / Международные отношения

Кроме того, на заседании президент отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран союза – суммарный объем промпроизводства за 2025 г. увеличился на 1,6%, сельхозпроизводства – на 4,6%, строительства – на 4,2%. По словам Путина, расширяются поставки высокотехнологичной продукции, одновременно снижается доля поставок сырьевых товаров, ликвидируются торговые барьеры, идет унификация правил нетарифного регулирования.

27 мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента доложил, что в России в хорошем состоянии сохранилось около 97% озимых посевов, что создает прочную основу для будущего урожая. Он также подчеркнул, что агропромышленный комплекс страны работает стабильно. Согласно планам, общая площадь посевной кампании в 2026 г. должна составить 83 млн га.

