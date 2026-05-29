Путин назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС

27 мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента доложил, что в России в хорошем состоянии сохранилось около 97% озимых посевов, что создает прочную основу для будущего урожая. Он также подчеркнул, что агропромышленный комплекс страны работает стабильно. Согласно планам, общая площадь посевной кампании в 2026 г. должна составить 83 млн га.