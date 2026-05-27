Патрушев: 97% озимых посевов в России сохранились в хорошем состоянии
В России в хорошем состоянии сохранилось около 97% озимых посевов, что создает прочную основу для будущего урожая. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам Патрушева, площадь озимого посева в 2025 г. составила 20 млн га. Он также подчеркнул, что агропромышленный комплекс страны работает стабильно. Согласно планам, общая площадь посевной кампании в 2026 г. должна составить 83 млн га.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в «Сириусе» 22 мая заявила, что основными покупателями российской пшеницы выступают страны Африки и Ближнего Востока, на которые приходится 82% поставок. По ее словам, зерно из России импортируют более 100 стран, а доля РФ в мировом экспорте пшеницы достигает 20%. Первое место по объему поставок российской пшеницы уже несколько лет занимает Египет. По итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2025 г. – 30 июня 2026 г.) экспорт зерна из России ожидается на уровне 60 млн т, что позволит стране сохранить мировое лидерство по поставкам пшеницы.
В мае «Ведомости. Юг» сообщали, что экспорт российской мягкой пшеницы через порты Кубани вырос на 65% с начала года. В апреле 2025 г. Россия нарастила экспорт пшеницы в страны Африки. В январе 2026 г. Лут говорила, что к 2030 г. доля зерновых в российском продовольственном экспорте должна сократиться до 25% за счет наращивания поставок продукции с более высокой степенью переработки.