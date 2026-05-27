Патрушев: 97% озимых посевов в России сохранились в хорошем состоянии

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме в «Сириусе» 22 мая заявила, что основными покупателями российской пшеницы выступают страны Африки и Ближнего Востока, на которые приходится 82% поставок. По ее словам, зерно из России импортируют более 100 стран, а доля РФ в мировом экспорте пшеницы достигает 20%. Первое место по объему поставок российской пшеницы уже несколько лет занимает Египет. По итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2025 г. – 30 июня 2026 г.) экспорт зерна из России ожидается на уровне 60 млн т, что позволит стране сохранить мировое лидерство по поставкам пшеницы.