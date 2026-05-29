Президент Венгрии не стал уходить в отставку по требованию Мадьяра
Президент Венгрии Тамаш Шуйок ответил отказом на требование уйти в отставку, которое озвучил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дворца Шандора – официальной резиденции главы государства.
«Призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, создают крайне противоречивую ситуацию в существующем конституционном порядке, что негативно сказывается на <...> авторитете института президента республики», – подчеркнули представители венгерского президента.
Уточняется, что Шуйок обратился к Венецианской комиссии для правовой оценки конфликта с Мадьяром. Он попросил орган оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации.
18 мая Шуйок уже отказывался покидать пост в ответ на просьбу Мадьяра. Президент тогда отметил, что у нового главы правительства нет никаких юридических или конституционных оснований для оправдания отставки венгерского лидера. Он добавил, что присяга связывает всю политическую нацию, а не только большинство или меньшинство.
21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум президенту Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. По его словам, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно. Меры также могут коснуться председателя Курии (Верховного суда), председателя Национального управления судебной власти, председателя Конституционного суда и генерального прокурора.