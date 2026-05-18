Президент Венгрии отказался уходить в отставку

9 мая Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. За него проголосовали 140 членов парламента, против – 54, еще один воздержался. Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.