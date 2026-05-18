Президент Венгрии отказался уходить в отставку
Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался покидать пост, как того потребовал новый премьер-министр страны Петер Мадьяр. По словам Шуйока, у нового главы правительства нет никаких юридических или конституционных оснований для оправдания отставки венгерского лидера. Об этом рассказал сам президент Венгрии в интервью местному изданию Index.hu.
«Я остаюсь верен своей присяге и, пока исполнение моих обязанностей не станет невозможным, намерен выполнять возложенный на меня мандат», – сказал он.
Шуйок добавил, что присяга связывает всю политическую нацию, а не только большинство или меньшинство.
21 апреля лидер партии «Тиса» выдвинул ультиматум президенту Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. Он заявил, что если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно. Помимо президента, речь идет о председателе Курии (Верховного суда), председателе Национального управления судебной власти, председателе Конституционного суда и генеральном прокуроре.
9 мая Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии. За него проголосовали 140 членов парламента, против – 54, еще один воздержался. Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов.