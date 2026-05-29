Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,18%UTAR9,94-1,29%ARSA7,26+0,28%IMOEX2 562,73-0,82%RTSI1 136,71-0,33%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Главная / Политика /

Путин провел встречу с Лукашенко на полях саммита ЕАЭС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Лидеры стран побеседовали после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В ходе выступления на заседании ВЕЭС Путин напомнил, что договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 г. По словам президента, ЕАЭС успешно развивается и укрепляет интеграционные процессы. В объединении сформированы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговой и финансовой сферах.

Как прошел государственный визит Владимира Путина в Казахстан

Политика / Международные новости

Путин отметил, что евразийская интеграция приносит практическую пользу всем государствам-участникам, а в рамках союза постепенно формируется единое экономическое пространство.

Президент также обратил внимание на положительную динамику макроэкономических показателей стран ЕАЭС. По его данным, в 2025 г. совокупный объем промышленного производства в странах союза вырос на 1,6%, сельского хозяйства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.

По словам лидера РФ, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют многие зарубежные государства, а объединение открыто к «взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь