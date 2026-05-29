Путин провел встречу с Лукашенко на полях саммита ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Астане. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Лидеры стран побеседовали после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В ходе выступления на заседании ВЕЭС Путин напомнил, что договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 г. По словам президента, ЕАЭС успешно развивается и укрепляет интеграционные процессы. В объединении сформированы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговой и финансовой сферах.
Путин отметил, что евразийская интеграция приносит практическую пользу всем государствам-участникам, а в рамках союза постепенно формируется единое экономическое пространство.
Президент также обратил внимание на положительную динамику макроэкономических показателей стран ЕАЭС. По его данным, в 2025 г. совокупный объем промышленного производства в странах союза вырос на 1,6%, сельского хозяйства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.
По словам лидера РФ, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют многие зарубежные государства, а объединение открыто к «взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями».