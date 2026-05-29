Лукашенко назвал Макрона «мотором Европы» и пригласил его в Минск на разговор
Президент Франции Эммануэль Макрон должен стать «мотором» продвижения мирного диалога по Украине и приехать в Минск для переговоров с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Рассказывая журналистам о телефонном разговоре с Макроном, состоявшемся 24 мая, Лукашенко сообщил, что стороны обсуждали украинский конфликт и возможные пути его урегулирования. По словам белорусского лидера, он предложил французскому президенту приехать в Минск, где его могли бы принять он сам и президент России Владимир Путин.
«Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить – в Москву или Минск. И в разговоре решать этот вопрос», – пересказал Лукашенко свои слова Макрону (цитата по БелТА). Он посоветовал Макрону позвонить Владимиру Путину, «приехать, сесть, по-мужски поговорить».
Президент Беларуси также отметил, что Макрон не исключил возможность такой встречи, но заявил о необходимости предварительных консультаций с партнерами по Евросоюзу. Лукашенко добавил, что призвал французского лидера сосредоточиться на поиске мира, а не на обсуждении возможных ответных мер в случае эскалации конфликта на Украине.
24 мая президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор, инициированный французской стороной. В ходе беседы главы государств затронули региональную повестку, а также вопросы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом и Францией.