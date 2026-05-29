RUAL34,425+1,06%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Политика

Ташкент и Астана подписали план по торгово-экономическому сотрудничеству

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали план практических действий по реализации договоренностей, достигнутых в сфере инвестиций и торговли. Церемония состоялась в рамках рабочего визита узбекистанского лидера в Астану, сообщили в его пресс-службе.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов в отраслях автомобилестроения, энергетики, химической промышленности, металлургии, фармацевтики, логистики, стройматериалах, жилищном строительстве, сельском хозяйстве и других. Соглашения были достигнуты по итогам встреч в Бухаре и Туркестане в апреле и мае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Узбекистан сохранит интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и в перспективе рассмотрит возможность более тесного взаимодействия с объединением.

22 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и планы предстоящих контактов. Президенты уделили внимание актуальным вопросам российско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.

