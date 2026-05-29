В Кремле надеются на сближение Узбекистана с ЕАЭС
Россия рассчитывает, что Узбекистан сохранит интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и в перспективе рассмотрит возможность более тесного взаимодействия с объединением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, государства – участники ЕАЭС позитивно оценивают внимание Ташкента к интеграционному объединению.
«Мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, потому что это взаимовыгодный процесс», – сказал Песков. Он также отметил, что участие в союзе способно дать Узбекистану дополнительные экономические преимущества.
22 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и планы предстоящих контактов. Президенты уделили внимание актуальным вопросам российско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.
Предыдущая встреча Путина и Мирзиёева состоялась 8 мая в Москве перед парадом Победы. Тогда президент Узбекистана прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.