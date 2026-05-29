Путин: Россия – одна из трех стран с возможностью создать суверенный ИИ
Россия – это одна из трех стран, которые имеют возможность создать суверенный искусственный интеллект, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан.
Глава государства подчеркнул, что самостоятельное развитие технологий ИИ требует денег. При этом оно позволяет использовать наработки в обороне и госуправлении, отметил Путин. Российский лидер также выразил мнение, что страна хорошо продвинулась в развитии беспилотного транспорта, а цифровизация проникла в том числе в медицину.
По словам Путина, эффективно сейчас работают и отечественные маркетплейсы. Президент напомнил, что Москва готова делиться наработками в сфере искусственного интеллекта с партнерами в ЕАЭС, благодаря чему другие государства смогут создавать свои национальные платформы.
29 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета заявил, что задача ЕАЭС состоит в том, чтобы не дать превратить ИИ в оружие массового поражения. Он подчеркнул, что слова «ответственное использование» в заявлении ЕАЭС являются ключевыми.
28 мая на пленарном заседании Евразийского экономического форума страны ЕАЭС приняли инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии ИИ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики.