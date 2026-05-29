Путин подтвердил паузу в переговорах по украинскому конфликту

28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин напомнил, что Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России. Экс-премьер подчеркнул, что совершенно очевидно, какое завершение конфликта устроит страну, и это подразумевает нахождение в составе РФ указанных субъектов. Степашин также отметил, что Россия, безусловно, рассчитывает на скорейшее окончание конфликта.