Путин подтвердил паузу в переговорах по украинскому конфликту
В настоящее время переговоры по Украине не ведутся, хотя и сохраняются определенные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после завершения госвизита в Казахстан.
«Контакты определенные, не буду скрывать, они сохраняются. Но переговоров как таковых нет», – сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что Москва готова продолжить процесс урегулирования конфликта. По словам президента, Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Глава государства отметил, что невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий. При этом, по его мнению, ситуация на поле боя дает РФ право говорить о приближении к этому моменту.
28 мая бывший премьер-министр России Сергей Степашин напомнил, что Путин недвусмысленно сформулировал условия завершения спецоперации: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны находиться в составе России. Экс-премьер подчеркнул, что совершенно очевидно, какое завершение конфликта устроит страну, и это подразумевает нахождение в составе РФ указанных субъектов. Степашин также отметил, что Россия, безусловно, рассчитывает на скорейшее окончание конфликта.