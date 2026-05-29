RAGR101,24+4,61%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Политика

Путин назвал Шрёдера заслуживающим уважения человеком

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер – это человек, которому можно доверять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам государственного визита в Казахстан.

«Я, когда назвал фамилию господина Шрёдера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять», – сказал глава государства. Он добавил, что дружит с экс-канцлером ФРГ, при этом, по словам Путина, Шрёдер всегда действовал исходя из национальных интересов Германии.

Путин также подчеркнул, что Россия не назначает Евросоюзу (ЕС) переговорщиков для диалога с Москвой по украинскому урегулированию. По словам российского лидера, блок сам должен определить эту кандидатуру.

9 мая Путин, отвечая на вопрос о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что Шрёдер был бы для него предпочтительным вариантом. При этом президент тогда тоже отметил, что решение о представителе должны принимать европейские страны самостоятельно.

26 мая издание Politico писало, что Евросоюз рассматривает в качестве возможных переговорщиков главу Европейского совета Антониу Кошту, бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и экс-президента Финляндии Саули Ниинистё. Газета сообщала, что ранее среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

