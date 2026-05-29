Россельхознадзор опроверг ввод ограничений на поставки овощей из Узбекистана

29 мая сообщалось, что с 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, которые допустили больше всего нарушений. Ведомство уточнило, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений фитосанитарных требований при поставках продукции из Узбекистана в Россию.