Россельхознадзор опроверг ввод ограничений на поставки овощей из Узбекистана
Россельхознадзор не вводил ограничений на ввоз в страну овощей и фруктов с территории Узбекистана, сообщило ведомство.
«Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», – отмечается в публикации.
29 мая сообщалось, что с 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, которые допустили больше всего нарушений. Ведомство уточнило, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений фитосанитарных требований при поставках продукции из Узбекистана в Россию.
28 мая Россельхознадзор объявил об аналогичных запретных мерах в отношении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. В ведомстве отмечали, что с начала года при ввозе продукции из Армении выявлен 181 случай заражения карантинными объектами.