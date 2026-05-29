Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана
С 30 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, допустивших больше всего нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений фитосанитарных требований при поставках продукции из Узбекистана в Россию. По данным Россельхознадзора, с начала 2026 г. в поставках из республики уже выявлено 132 случая обнаружения карантинных объектов для стран Евразийского экономического союза.
По оценке ведомства, регулярное выявление нарушений свидетельствует о недостаточной эффективности действующей в Узбекистане системы фитосанитарного контроля.
28 мая Россельхознадзор также объявил о введении с 30 мая запрета на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. В ведомстве отмечали, что с начала года при ввозе продукции из Армении выявлен 181 случай заражения карантинными объектами. Пояснялось, что ограничения будут действовать до выработки механизма, обеспечивающего безопасность поставок.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников 29 мая заявил, что отказ от армянских овощей и плодов станет проблемой для Армении, но не для российского рынка. По его словам, объемы спокойно можно будет заместить с других рынков, а также внутренним производством.