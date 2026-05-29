Президент Румынии назвал работу ПВО Украины причиной инцидента с БПЛА

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Он объяснил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.