Президент Румынии назвал работу ПВО Украины причиной инцидента с БПЛА

Упавший в Галаце (Румыния) беспилотник летел в направлении Украины, но его траектория изменилась из-за работы ПВО. Об этом заявил президент Румынии Никушор Данво время визита в Галац, передает «РИА Новости».

«Он был поражен кинетически. Поражение произошло именно из-за этого», – сказал он, отвечая на вопрос о том, изменилась ли траектория БПЛА случайным образом или кто-то сделал это специально.

По словам румынского президента, упавший беспилотник летел в группе из 43 дронов. Часть из них сбили на территории Украины, а один, предположил Дан, был ликвидирован над городом Рени, изменил траекторию и полетел в сторону Галаца.

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Он объяснил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

Румынские власти сообщили, что в Галаце неизвестный беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Произошло возгорание, из-за чего пострадали два человека. Агентство Reuters указало, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

