Токаев проводил Путина в аэропорту Астаны по окончании госвизита
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан завершился, в аэропорту Астаны его проводил казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба иностранного лидера.
Путин заявил журналистам по итогам визита, что российская сторона довольна его итогами. Российский лидер напомнил, что страны достигли рекордного товарооборота, который «за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту». По словам Путина, сохранение близких и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, а также гражданами стран имеет первостепенное значение.
28 мая в Астане также состоялись российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном форматах. Токаев говорил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». Итогом переговоров стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.