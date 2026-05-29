Путин позитивно оценил итоги госвизита в Казахстан
Российская сторона довольна итогами государственного визита в Казахстан, который состоялся 27–29 мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после завершения поездки.
«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», - сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что сохранение близких и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, а также гражданами стран имеет первостепенное значение. По словам Путина, такие «почти родственные» связи создают очень важный уровень доверия между государствами.
29 мая Путин выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане. Он напомнил, что в этот день в 2014 г. в Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам Путина, объединение в целом функционирует успешно и продолжает развиваться – выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговле и финансах. Президент России считает, что шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство и евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств – участников объединения.
28 мая в Астане также прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.