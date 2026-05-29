Путин позитивно оценил итоги госвизита в Казахстан

29 мая Путин выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане. Он напомнил, что в этот день в 2014 г. в Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам Путина, объединение в целом функционирует успешно и продолжает развиваться – выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговле и финансах. Президент России считает, что шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство и евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств – участников объединения.