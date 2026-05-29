BANE1 390+0,69%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Главная / Политика /

Путин позитивно оценил итоги госвизита в Казахстан

Ведомости

Российская сторона довольна итогами государственного визита в Казахстан, который состоялся 27–29 мая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после завершения поездки.

«Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что сохранение близких и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, а также гражданами стран имеет первостепенное значение. По словам Путина, такие «почти родственные» связи создают очень важный уровень доверия между государствами.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан

Политика / Международные отношения

29 мая Путин выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Астане. Он напомнил, что в этот день в 2014 г. в Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам Путина, объединение в целом функционирует успешно и продолжает развиваться – выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, расширяется сотрудничество в торговле и финансах. Президент России считает, что шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство и евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств – участников объединения.

28 мая в Астане также прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её