Джамбулат Хатуов стал первым замминистра природных ресурсов и экологии РФ
Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов назначен первым заместителем главы Минприроды РФ, сообщило ведомство. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, как и документ о назначении Константина Цыганова на должность замглавы Минприроды.
По данным представителей министерства, Хатуов будет курировать работу департамента экономики замкнутого цикла и публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
Цыганов, как и ранее, будет курировать департамент финансов, управление кадров, управление в области гидрометеорологии и климатических изменений и национальный проект «Экологическое благополучие» в должности заместителя министра.
В середине мая РБК писал, что в Минприроды новыми заместителями министра станут Хатуов и Ольга Гатагова, которая является советником министра Александра Козлова. Хатуов до назначения был первым заместителем губернатора Краснодарского края, а затем занимал пост первого замминистра сельского хозяйства.