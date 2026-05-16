РБК: в Минприроды появятся два новых замминистра

В Минприроды появятся два новых заместителя министра – Джамбулат Хатуов и Ольга Гатагова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

По данным издания, Хатуов, который сейчас занимает должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, является основным кандидатом на пост замминистра, освободившийся после отставки Дениса Буцаева. Один из источников РБК уточнил, что Хатуов может стать первым заместителем министра.

Собеседники издания также сообщили, что в ближайшее время пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков. Его место, как ожидается, займет советник министра Александра Козлова Ольга Гатагова.

В пресс-службе Минприроды заявили РБК, что не располагают информацией о кандидатах на должности заместителей министра, отметив, что решения о назначении и освобождении от должности принимает председатель правительства.

Хатуов ранее работал первым заместителем губернатора Краснодарского края, а затем занимал пост первого замминистра сельского хозяйства. Гатагова в разные годы работала в Россельхозбанке и Минсельхозе, где курировала цифровую трансформацию.

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что Буцаев покинул Россию после распоряжения об отставке. Он выехал из страны через Белоруссию. 14 мая ТАСС сообщал, что Буцаева объявили в международный розыск. Как сообщил источник агентства, следствие требует заочно арестовать его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В базе данных также уточняется, что в суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Буцаева.

