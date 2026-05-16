РБК: в Минприроды появятся два новых замминистра

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что Буцаев покинул Россию после распоряжения об отставке. Он выехал из страны через Белоруссию. 14 мая ТАСС сообщал, что Буцаева объявили в международный розыск. Как сообщил источник агентства, следствие требует заочно арестовать его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В базе данных также уточняется, что в суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Буцаева.