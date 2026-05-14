Главная / Общество /

ТАСС: экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в международный розыск

Ведомости

Бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил источник агентства, следствие требует заочно арестовать его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В базе данных также уточняется, что в суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Буцаева.

13 мая Буцаев был объявлен в розыск по уголовной статье. Статья, ставшая основанием для розыска, не уточнялась.

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на три источника, что Буцаев покинул Россию после распоряжения об отставке. Он выехал из страны через Белоруссию.

